Британія продовжить постачати Україні зброю та навчати українських військових, - Джонсон

Про це він сказав під час спільного брифінгу.

"Ми від самого початку і до сьогодні готові далі надавати озброєння та надавати підготовку з використання цих озброєнь. Український народ і ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть насправді зробити українці, а саме – вигнати агресора з України", - сказав Джонсон.

За його словами, Велика Британія посилюватиме світову дипломатичну коаліцію на підтримку України та працюватиме над посиленням санкцій проти режиму Володимира Путіна.

"Ми будемо працювати над санкціями проти путінського режиму. Ми будемо далі посилювати дипломатичну коаліцію у всьому світі на підтримку України. Я розумію необхідність продовження фінансової підтримки України, розблокування експорту зернових, що Путін узяв у заручники, намагаючись позбавити світ їжі", - повідомив Джонсон.

Також Борис Джонсон відзначив героїзм Збройних Сил України. Він висловив розуміння стосовно неможливості будь-яких компромісів українського народу з Президентом РФ. Володимир Зеленський висловив вдячність за підтримку та розуміння Великої Британії.

17 червня до Києва прибув прем'єр Британії Борис Джонсон. Це вже другий візит очільника британського уряду до Києва з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

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