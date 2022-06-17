До Києва прибув прем'єр Британії Борис Джонсон
Володимир Зеленський повідомив про візит прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва
Про це він написав у telegram.
"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - сказав президент.
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, під час зустрічі мова йшла про постачання важкої зброї та систем ППО для України.
"Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі. І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність", - сказав Єрмак.
- Востаннє Джонсон відвідував Київ 9 квітня. Тоді прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що партнери зроблять все, щоб Україна ніколи не могла постати перед шантажем чи загрозою у будь-який спосіб.
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