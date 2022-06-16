Шольц, Макрон і Драгі прибули в Україну
Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом
Про це голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін написав у телеграм.
"Для мене сьогодні це була вже третя ніч в поїзді підряд. Та не тільки я провів сьогоднішню ніч в поїзді. Залізна дипломатія працює", - підписав він опубліковане фото.
Лідери Франції, Італії та Німеччини планують у четвер зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.
- 12 червня посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від візиту Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї.
- За даними WSJ президент Франції, канцлер Німеччини та прем’єр-міністр Італії планували зустрітись із Зеленським 16 червня. Таку ж інформацію підтверджували і в Financial Times.
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