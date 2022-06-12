Зброя та шлях до ЄС: посол Мельник розповів про очікування від поїздки Шольца до Києва
Посол України у Німеччині Андрій Мельник очікує від візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї та перспективи вступу до ЄС
Про це він заявив виданню Spiegel, передає Укрінформ.
"Ми сподіваємося, що під час свого візиту до Києва канцлер нарешті дотримається обіцянок щодо поставок зброї та вступу України до ЄС", – сказав Мельник.
За словами посла, Україначекає на поставку важкого озброєння, такого, як самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.
Мельник сподівається, що Шольц назве конкретні терміни поставок, адже обіцянки були дані кілька місяців тому.
Посол сподівається на прогрес у питанні перспективи членства України в ЄС.
"Якщо канцлер Німеччини разом із главами урядів із Парижа та Рима пошле сигнал, що Україна може стати країною-кандидатом, це буде більше, ніж просто потужний символ", - сказав Мельник.
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