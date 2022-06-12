Про це він заявив виданню Spiegel, передає Укрінформ.

"Ми сподіваємося, що під час свого візиту до Києва канцлер нарешті дотримається обіцянок щодо поставок зброї та вступу України до ЄС", – сказав Мельник.

За словами посла, Україначекає на поставку важкого озброєння, такого, як самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Мельник сподівається, що Шольц назве конкретні терміни поставок, адже обіцянки були дані кілька місяців тому.

Посол сподівається на прогрес у питанні перспективи членства України в ЄС.

"Якщо канцлер Німеччини разом із главами урядів із Парижа та Рима пошле сигнал, що Україна може стати країною-кандидатом, це буде більше, ніж просто потужний символ", - сказав Мельник.