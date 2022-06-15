Макрон, Шольц та Драгі таки приїдуть до Києва перед рішенням Єврокомісії про кандидатство України в ЄС, - FT
Лідери Франції, Італії та Німеччини планують у четвер, 16 червня, здійснити спільну поїздку в Україну та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС
Про це повідомляє Financial Times.
"Лідери Франції, Німеччини та Італії планують спільну поїздку в Україну вже в четвер (16 червня. - Ред.), щоб показати підтримку країні, яка протистоїть російському вторгненню, і обговорити її заявку на членство в ЄС", - йдеться у повідомленні видання.
"Попри те, що поїздка офіційно не підтверджена, очікується, що Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у гучному прояві західної солідарності з Україною. Візит відбудеться напередодні оцінки Єврокомісією щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС, рішення, яке лідери блоку обговорять на саміті в Брюсселі наступного тижня", - зазначає Financial Times.
Далі видання нагадує, що Зеленський у середу, 15 червня, повторив свої заклики до ЄС, у якому Франція зараз головує за ротацією, прийняти запит України на отримання статусу кандидата.
"За словами чиновників, знайомих з цим питанням, Брюссель, швидше за все, скаже, що Україні потрібно надати статус кандидата в ЄС за умови, що вона пройде низку реформ для підтримки верховенства права та боротьби з широко поширеною корупцією", - наголошує FT. - Країни ЄС все ще розходяться щодо того, чи варто розглядати ці реформи як передумову до того, як Україна стане кандидатом в ЄС, чи потрібно поставити галочку в контрольному списку реформ перед наступним кроком на шляху до ЄС — офіційним відкриттям переговорів про вступ, що також потребує одностайності. серед країн-членів ЄС".
Дипломати в Брюсселі вважають "візит цієї трійки в Україну необхідним для отримання достатньої підтримки для можливості надання статусу кандидата в ЄС зараз, а список завдань щодо реформ буде виконано пізніше".
Зауважимо, що жодна зі сторін досі офіційно не підтвердила дати візиту до Києва.
- За даними WSJ президент Франції, канцлер Німеччини та прем’єр-міністр Італії планують зустрітись із Зеленським 16 червня.
- 12 червня посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від візиту Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї.
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