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Лідери Франції, Німеччини та Італії планують візит в Україну цього тижня, - The Wall Street Journal

12 червня, 2022 неділя
20:50
Світ ЄС Україна

Президент Франції, канцлер Німеччини та прем’єр-міністр Італії планують зустрітись із Зеленським у четвер 16 червня. Додають, що плани можуть змінитися

Про це пише The Wall Street Journal. 

"Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі планують відвідати українську столицю у четвер, повідомили двоє європейських чиновників, які попередили, що плани ще можуть змінитися", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що для тьох лідерів ця поїздка буде першим візитом України з початку війни.

The Wall Street Journal повідомляє, що новини про заплановану зустріч з'явилися після того, як українські офіційні особи заявили, що Росія отримала частковий успіх у захопленні Сєверодонецька. Це значно наближає Москву до її мети, контролювати Донбас на Сході України.

У неділю, 12 червня, Сергій Гайдай повідомив, що росіяни зруйнували другий міст, що з'єднує Сєвєродонецьк з Лисичанськом, українським опорним пунктом через річку Сіверський Донець. Російські війська також обстріляли хімічний завод у промисловій частині міста, де ховалися мирні жителі.

  • Зеленський запрошував канцлера Німеччини приїхати в Україну 9 травня.
  • 10 червня ЗМІ повідомляли, що Макрон може відвідати Київ після рішення ЄС щодо статусу кандидата для України.
  • 11 червня ми писали, що Шольц, Макрон та Драгі можуть приїхати до Києва перед самітом G7, який запланований на 26-28 червня.

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