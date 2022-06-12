Лідери Франції, Німеччини та Італії планують візит в Україну цього тижня, - The Wall Street Journal

Про це пише The Wall Street Journal.

"Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі планують відвідати українську столицю у четвер, повідомили двоє європейських чиновників, які попередили, що плани ще можуть змінитися", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що для тьох лідерів ця поїздка буде першим візитом України з початку війни.

The Wall Street Journal повідомляє, що новини про заплановану зустріч з'явилися після того, як українські офіційні особи заявили, що Росія отримала частковий успіх у захопленні Сєверодонецька. Це значно наближає Москву до її мети, контролювати Донбас на Сході України.

У неділю, 12 червня, Сергій Гайдай повідомив, що росіяни зруйнували другий міст, що з'єднує Сєвєродонецьк з Лисичанськом, українським опорним пунктом через річку Сіверський Донець. Російські війська також обстріляли хімічний завод у промисловій частині міста, де ховалися мирні жителі.

Зеленський запрошував канцлера Німеччини приїхати в Україну 9 травня.

10 червня ЗМІ повідомляли, що Макрон може відвідати Київ після рішення ЄС щодо статусу кандидата для України.

11 червня ми писали, що Шольц, Макрон та Драгі можуть приїхати до Києва перед самітом G7, який запланований на 26-28 червня.

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