Шольц, Макрон та Драгі можуть у червні приїхати до Києва, - Bild
Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір вирушити до Києва разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі
Про це повідомляє видання Bild.
Візит має статися перед самітом G7, який запланований на 26-28 червня.
Повідомляється, що Париж і Берлін деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва. Джерела запевняють, що Макрон планує поїхати до Києва лише після парламентських виборів у Франції (12 і 19 червня). Також Макрон запропонував взяти з собою Драгі.
Шольц, Макрон і Драгі хочуть підкреслити європейську єдність візитом.
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