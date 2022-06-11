Про це повідомляє видання Bild.

Візит має статися перед самітом G7, який запланований на 26-28 червня.

Повідомляється, що Париж і Берлін деякий час ведуть переговори про спільний візит до Києва. Джерела запевняють, що Макрон планує поїхати до Києва лише після парламентських виборів у Франції (12 і 19 червня). Також Макрон запропонував взяти з собою Драгі.

Шольц, Макрон і Драгі хочуть підкреслити європейську єдність візитом.