Зеленський запросив канцлера Німеччини приїхати в Україну 9 травня: це може бути сильним політичним кроком
Президент України Володимир Зеленський запросив Олафа Шольца відвідати Київ 9 травня
Про це Зеленський повідомив, виступаючи перед представниками британського аналітичного центру Chatham House.
"Що стосується пана Шольца, я вважаю, що йому потрібно приїхати (в Україну, - ред.). Я його неодноразово запрошував. Він міг би зробити цей сильний політичний крок, приїхавши сюди 9 травня. Я не буду пояснювати — думаю, ви повинні розуміти, чому. Іноді в історії ми маємо робити певні кроки заради нашої єдності, навіть якщо є якийсь холод у стосунках", — сказав Зеленський.
Він додав, що передав своє запрошення Шольцу в розмові з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- Відзначимо, що розмова Зеленського зі Штайнмаєром відбулася вчора, 5 травня.
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