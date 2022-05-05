Штайнмаєр поговорив з Зеленським і отримав запрошення відвідати Київ

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що у 45-хвилинній розмові Штайнмаєр запевнив Зеленського у повній підтримці Німеччиною України. За словами речниці, усі непорозуміння з минулого владнали і Зеленський запросив в Україну федерального президента і канцлера. Втім, поки невідомо, чи Штайнмаєр готовий поїхати до Києва і коли можлива ця поїздка.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що розмова справді відбулася. "Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України – марна", - прокоментував він.

Відзначимо, що вчора, 4 травня, стало відомо, що Штайнмаєр готовий до розмови з Зеленським і вона може відбутись найближчим часом. Лише після цього стане можливою остаточна стабілізація відносин між двома країнами та візит у Київ самого Штайнмаєра, канцлера Олафа Шольца, або глави МЗС Німеччини Анналени Бербок.

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