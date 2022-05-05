Президент Німеччини Штайнмаєр готовий зустрітися із Зеленським. Візит можливий разом з Шольцом та Бербок

Про це він сказав під час візиту до Румунії, передає ntv.

"Ми, німці, підтримуємо Україну всім серцем. І звичайно, також шляхом обговорення з моїм українським колегою, якщо це можливо", – сказав Штайнмаєр у Бухаресті.

Водночас своє бажання відвідати Україну підтвердила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, утім, вона не назвала термінів, посилаючись на заходи безпеки. "Такі поїздки ретельно готуються", – цитує політика Welt.

Бербок при цьому зазначила, що разом із канцлером Олафом Шольцом "уже дала зрозуміти, що для нас важливо побувати на місці, але ми мали реорганізувати те, що було заплановано від початку".

Як повідомлялося, раніше Бербок і Шольц заявили, що не можуть поїхати до України, доки там не побуває з візитом президент ФРН.

За скоординований візит Олафа Шольца та Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва висловилась віце-президент Бундестагу Катрін Герінг-Екардт: "Це був би хороший і правильний сигнал".

Німецький політик зазначила, що візит дуже бажаний: "Довіра також пов’язана з тим, як і на якому рівні ми розмовляємо один з одним".

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