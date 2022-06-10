Макрон може відвідати Київ після рішення ЄС щодо статусу кандидата для України, - CNN

Про це пише CNN.

"Ми чекаємо, поки комісія дасть свій висновок щодо рішення надати Україні статус кандидата. За цими параметрами ми будемо визначати час візиту",- повідомило журналістам анонімне джерело.

Видання повідомляє, що відтоді, як Росія вторглася в Україну, країну відвідали багато західних лідерів, зокрема прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

Але Макрон ще не відвідав Київ, незважаючи на активну роль, яку він відігравав протягом кризи, пише CNN. Додають, що українські лідери розкритикували Макрона за висловлювання, в яких він сказав, що "ми не повинні принижувати Росію", щоб продовжити дипломатію.

3 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати, щоб після завершення війни можна було вивести її з ізоляції.

4 червня Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів Макрону. Він закликав світ зосередитись, щоб поставити Росію на місце, а не на тому, як уникнути її "приниження".

7 червня Володимир Зеленський відреагував на заклики французького президента. "Нас ніхто не принижує, нас убивають - ми відповідатимемо тим самим", - сказав він.

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