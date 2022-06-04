Про це він написав у Twitter.

"Заклики уникати "приниження Росії" можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка закликала б до цього. Бо це Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя", - зазначив Кулеба.

3 травня президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Росію не потрібно принижувати, щоб після завершення війни можна було вивести її з ізоляції.