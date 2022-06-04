Заклики не принижувати Росію можуть принизити лише Францію, - Кулеба відповів Макрону
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ зосередитись, щоб поставити Росію на місце, а не на тому, як уникнути її "приниження"
Про це він написав у Twitter.
"Заклики уникати "приниження Росії" можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка закликала б до цього. Бо це Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя", - зазначив Кулеба.
- 3 травня президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Росію не потрібно принижувати, щоб після завершення війни можна було вивести її з ізоляції.
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