Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Макрон вважає, що вторгнення в Україну стало "історичною та фундаментальною помилкою" російського диктатора Володимира Путіна.

"Я думаю, і я сказав йому, що він скоїв історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе", - сказав президент Франції.

Макрон зазначив, що не можна "принижувати" Росію щоб, "коли завершаться бойові дії, ми могли прокласти вихід дипломатичним шляхом".