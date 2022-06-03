Не можна принижувати Росію, треба залишити вікно дипломатії, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Росію не потрібно принижувати, щоб після завершення війни можна було вивести її з ізоляції
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Макрон вважає, що вторгнення в Україну стало "історичною та фундаментальною помилкою" російського диктатора Володимира Путіна.
"Я думаю, і я сказав йому, що він скоїв історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе", - сказав президент Франції.
Макрон зазначив, що не можна "принижувати" Росію щоб, "коли завершаться бойові дії, ми могли прокласти вихід дипломатичним шляхом".
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