Про це він сказав у інтерв'ю FT, яке опублікував Офіс президента.

"Я не зовсім розумію, що таке приниження Росії. Ми про що говоримо? Про те, що всі ці багато років, більше 8, вони вбивають наших людей. Емманюель глибоко розуміється в процесі, один з лідерів "нормандської четвірки", він прекрасно розуміється на деталях Мінського документа, всіх домовленостей, невиконання домовленостей, постійних зривів", - зазначив Зеленський.

На його думку, Україну навіть не принижують.

"Я навіть не вважаю, що принижують Україну, тому що це слабка позиція. Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємося також нікого принижувати, ми будемо відповідати тим же інструментом", - додав він.

3 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати, щоб після завершення війни можна було вивести її з ізоляції.