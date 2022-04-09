Джонсон прибув до Києва та зустрічається з Зеленським
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва та розпочав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у facebook.
"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським. Великобританія - лідер в оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора", - написав Сибіга.
- 21 березня повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вивчає можливість візиту до Києва, аби висловити свою підтримку Україні.
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