Джонсон прибув до Києва та зустрічається з Зеленським

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у facebook.

"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським. Великобританія - лідер в оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора", - написав Сибіга.