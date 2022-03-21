Джонсон розглядає можливість візиту до Києва, - Daily Mail

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, Джонсон попросив вивчити доцільність поїздки до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що співробітники служби безпеки британського прем'єра сумніваються у доцільності візиту.

Джерела повідомляють, що Джонсон може наважитися на візит, якщо буде переконаний у його користі. Він хоче переконатися, що його відвідини Києва стануть більше, ніж просто демонстрацією солідарності з Україною.

Нагадаємо, 20 березня Борис Джонсон провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb