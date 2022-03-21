Джонсон розглядає можливість візиту до Києва, - Daily Mail
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вивчає можливість візиту до Києва, аби висловити свою підтримку Україні
Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією видання, Джонсон попросив вивчити доцільність поїздки до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Зазначається, що співробітники служби безпеки британського прем'єра сумніваються у доцільності візиту.
Джерела повідомляють, що Джонсон може наважитися на візит, якщо буде переконаний у його користі. Він хоче переконатися, що його відвідини Києва стануть більше, ніж просто демонстрацією солідарності з Україною.
- Нагадаємо, 20 березня Борис Джонсон провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.
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