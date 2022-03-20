Велика Британія посилить військову та економічну підтримку України
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів перемовини за президентом України Володимиром Зеленським
Про це він написав у Twitter.
"Я розмовляв із Зеленським і повідомив йому, як я буду працювати над просуванням інтересів України на самітах НАТО та G7 наступного тижня", - заявив Джонсон.
Він також додав, що Велика Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку Україні, щоб допомогти їй покласти край війні.
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