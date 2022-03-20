Велика Британія посилить військову та економічну підтримку України

Про це він написав у Twitter.

"Я розмовляв із Зеленським і повідомив йому, як я буду працювати над просуванням інтересів України на самітах НАТО та G7 наступного тижня", - заявив Джонсон.

Він також додав, що Велика Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку Україні, щоб допомогти їй покласти край війні.