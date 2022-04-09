Джонсон в Києві: не маю жодного сумніву, що незалежна та суверенна Україна постане за результатами цієї війни

Про це він сказав на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі у Києві, передає Еспресо.TV.



"Ми формуємо бачення нашого майбутнього. Війна визначає бачення майбутнього України разом із партнерами. Ми, Велика Британія та інші партнери будемо постачати обладнання, технології, ноу-хау, розвідувальну інформацію, аби Україна ніколи не постала перед страхоліттями вторгнення. Щоб Україна ніколи не могла постати перед шантажем чи загрозою у будь-який спосіб", - заявив Джонсон.



Він додав, що залишається зробити чимало чого для того, щоб забезпечити успішність України та перемогу України і поразку Путіна.



"Протягом останніх кількох годин я побачив не мало вашої країни, я бачив багато трагічних наслідків війни. Війну, яку не можна виправдати, війна, у якої нема необхідності. Я не маю жодного сумніву, що незалежна та суверенна Україна постане за результатами цієї війни. Дякую за мужність народу України. Слава Україні", - підсумував прем'єр.



9 квітня Джонсон прибув до Києва. Його візит не був анонсований.

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