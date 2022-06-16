Франція, Німеччина, Італія і Румунія виступатимуть за негайне надання Україні кандидатства в ЄС, - Макрон
Лідери чотирьох країн ЄС заявили про свій намір підтримати надання Україні кандидатства в ЄС
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.
Як стало відомо, після зустрічі із Володимиром Зеленським у Києві глави Італії, Румунії, Німеччини та Франції виступили за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюз.
"Ми всі четверо підтримуємо надання Україні "негайного статусу" кандидата на членство в ЄС", – сказав Емманюель Макрон.
- Нагадаємо, у Києві пройшла зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії
- Уранці 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.
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