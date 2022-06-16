Про це інформує німецьке видавництво Bild.

"Європейські лідери після відвідування Ірпеня повернулися до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити постачання зброї та можливий вступ України до ЄС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, французький телеканал BFMTV повідомляє, що президент України Володимир Зеленський зустрів європейських лідерів, зокрема, президента Франції Еммануеля Макрона у Маріїнському палаці.

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.

Трохи пізніше окремо до столиці України приїхав і президент Румунії Клаус Йоганніс.

Емманюель Макрон разом з Олафом Шольцом, Маріо Драґі та Клаусом Йоганнісом відвідали Ірпінь у рамках візиту до України.

Клаус Йоганніс прибув до України 16 червня.

Також спецпотягом до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Очільники європейських держав разом відвідали Ірпінь.

Росіяни не повинні уникнути відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території України - наголосив президент Румунії Клаус Йоганніс.

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