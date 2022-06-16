У Києві почалася зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії
У столиці розпочалася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі з президентом України Володимиром Зеленським
Про це інформує німецьке видавництво Bild.
"Європейські лідери після відвідування Ірпеня повернулися до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити постачання зброї та можливий вступ України до ЄС", - йдеться у повідомленні.
Крім того, французький телеканал BFMTV повідомляє, що президент України Володимир Зеленський зустрів європейських лідерів, зокрема, президента Франції Еммануеля Макрона у Маріїнському палаці.
- Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.
- Трохи пізніше окремо до столиці України приїхав і президент Румунії Клаус Йоганніс.
- Емманюель Макрон разом з Олафом Шольцом, Маріо Драґі та Клаусом Йоганнісом відвідали Ірпінь у рамках візиту до України.
- Клаус Йоганніс прибув до України 16 червня.
- Також спецпотягом до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Очільники європейських держав разом відвідали Ірпінь.
- Росіяни не повинні уникнути відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території України - наголосив президент Румунії Клаус Йоганніс.
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