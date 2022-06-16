Про це інформує BFMTV.



Повідомляється, що президент Франції відзначив "героїзм українців перед російським варварством" та зазначив, що він разом зі своїми німецьким, італійським та румунським колегами приїхали, аби "продемонструвати свою повагу та захоплення українським народом".



"Ми всі бачили фотографії спустошеного міста, яке, однак, є містом-героєм, адже саме тут українці зупинили російські війська, які рухалися на Київ. Це героїзм не лише армії, але й усього українського населення", - прокоментував Макрон.

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом

Трохи пізніше окремо до столиці України приїхав і президент Румунії Клаус Йоганніс

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