Президент Румунії прибув до Києва

Про це Клаус Йоганніс повідомив у твіттері.

"Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами – канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Італії Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність з президентом Зеленським та українським народом. Цю незаконну російську агресію треба припинити!" – зазначив Йоганніс.

Також румунський президент опублікував відео прибуття до Києва потягом.

Сьогодні до столиці України спецпотягом прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

У коментарі BFMTV після прибуття до Києва Макрон зазначив, що під час візиту заплановано зустріч з президентом Володимиром Зеленським, а також поїздка до Ірпеня, де росіяни скоювали вбивства. І додав, що хоче запевнити українців у європейській підтримці.

О 14:00 заплановано пресконференцію за підсумками зустрічей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb