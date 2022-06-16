Президент Румунії прибув до Києва
Президент Румунії Клаус Йоганніс 16 червня прибув до столиці України, де приєднається до лідерів Німеччини, Франції та Італії
Про це Клаус Йоганніс повідомив у твіттері.
"Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами – канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Італії Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність з президентом Зеленським та українським народом. Цю незаконну російську агресію треба припинити!" – зазначив Йоганніс.
Також румунський президент опублікував відео прибуття до Києва потягом.
Сьогодні до столиці України спецпотягом прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
У коментарі BFMTV після прибуття до Києва Макрон зазначив, що під час візиту заплановано зустріч з президентом Володимиром Зеленським, а також поїздка до Ірпеня, де росіяни скоювали вбивства. І додав, що хоче запевнити українців у європейській підтримці.
О 14:00 заплановано пресконференцію за підсумками зустрічей.
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