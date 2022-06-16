Закликаю притягнути російських злочинців до відповідальності, - президент Румунії після візиту до Ірпеня

На цьому наголосив президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені. Я наполегливо знову закликаю всіх російських злочинців притягнути до відповідальності перед міжнародним кримінальним правосуддям, який Румунія повністю підтримує", – написав він у твіттері.