Закликаю притягнути російських злочинців до відповідальності, - президент Румунії після візиту до Ірпеня
Росіяни не повинні уникнути відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території України
На цьому наголосив президент Румунії Клаус Йоганніс.
"Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені. Я наполегливо знову закликаю всіх російських злочинців притягнути до відповідальності перед міжнародним кримінальним правосуддям, який Румунія повністю підтримує", – написав він у твіттері.
- Нагадаємо, Клаус Йоганніс прибув до України 16 червня.
- Також спецпотягом до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Очільники європейських держав разом відвідали Ірпінь.
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