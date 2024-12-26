На рік під 5%: оборонному підприємству вперше дали пільговий кредит за програмою Мінстратегпрому

Про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Пільговий кредит у 100 млн грн на оборотний капітал на 1 рік під 5% отримав виробник засобів РЕБ та РЕР.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зазначив, що програма доступних кредитів, яка запрацювала цього року, має фінансування у 500 млн грн на наступний рік.

"Розраховуємо, що ці кошти сприятимуть розвитку підприємств – і, як наслідок, швидшому постачанню озброєння та техніки до Сил оборони”, – сказав Сметанін.

У відомстві нагадали, що в межах програми українські виробники ОВТ можуть отримати до 100 млн грн на оборотний капітал до 3 років або до 500 млн грн на інвестиційні проєкти до 5 років. Для підприємств відсоткова ставка становить 5% – решту відсотків сплачує держава.

Метою програми є надати виробникам фінансові можливості для масштабування виробництва, придбання обладнання та окремих верстатів, комплектуючих, створення нових розробок і запуск їх у серійне виробництво.

"Єдина вимога для отримання кредиту – підприємство має бути визначене Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК", – додали в Міністерстві.