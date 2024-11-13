"Від дронів до великої бронетехніки": Мінстратегпром назвав обсяг річної спроможності ОПК України

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Ми досягли багато. Понад 800 підприємств, понад 300 тисяч працівників оборонки. Величезний спектр продукції: від дронів до великої броньованої техніки. Власне серійне виробництво всієї номенклатури мінометних та артилерійських повнокомплектних пострілів, у тому числі виробництво 155-мм снарядів", - зазначив Сметанін.

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Він також додав, що Україна налагодила серійне виробництво всієї номенклатури мінометних та артилерійських повнокомплектних пострілів, зокрема, виробництво 155-мм снарядів. Крім того, за словами міністра, Україна виготовляє до 20 САУ на місяць, що більше, ніж будь-яка країна вільного світу.

"Сотні мільйонів доларів інвестицій з-за кордону, відкриті спільні підприємства з гігантами оборонної промисловості світу. Власні "мавіки", розробки в напрямку роїв дронів, впровадження штучного інтелекту. Загалом - 30 мільярдів доларів річної спроможності", - наголосив Сметанін.