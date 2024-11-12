Сьогодні спроможності виробництва ОПК України більші, ніж купівельна здатність Міноборони, - заступниця міністра стратегічних галузей промисловості

Про це вона розповіла на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо

"Зараз у нас спроможності виробництва українського оборонно-промислового комплексу України більші, ніж купівельна здатність Міністерства оборони. Питання кількості зброї обмежується не виробництвом, а лише фінансуванням. Саме тому, ми сьогодні оголосили фандрейзингову кампанію по збору коштів на закупівлю партнерами озброєння українського виробництва для потреб ЗСУ. Нам вдалось зібрати понад 720 млн євро", - розповіла Гвоздяр.

За словами заступниці міністра стратегічних галузей промисловості, в Україні зберігається чимало вільних виробничих спроможностей, які могли б контрактуватись, якби був бюджет. Вона зауважила, що зараз мова не йде про розширення виробничих потужностей за кордоном через брак фінансування. Сьогодні в Україні не вичерпуються всі спроможності ОПК, які є в наявності.