Сьогодні спроможності виробництва ОПК України більші, ніж купівельна здатність Міноборони, - заступниця міністра стратегічних галузей промисловості
Заступниця міністра стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр повідомила, що через брак фінансування в Україні не залучені всі спроможності оборонно-промислового комплексу
Про це вона розповіла на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо
"Зараз у нас спроможності виробництва українського оборонно-промислового комплексу України більші, ніж купівельна здатність Міністерства оборони. Питання кількості зброї обмежується не виробництвом, а лише фінансуванням. Саме тому, ми сьогодні оголосили фандрейзингову кампанію по збору коштів на закупівлю партнерами озброєння українського виробництва для потреб ЗСУ. Нам вдалось зібрати понад 720 млн євро", - розповіла Гвоздяр.
За словами заступниці міністра стратегічних галузей промисловості, в Україні зберігається чимало вільних виробничих спроможностей, які могли б контрактуватись, якби був бюджет. Вона зауважила, що зараз мова не йде про розширення виробничих потужностей за кордоном через брак фінансування. Сьогодні в Україні не вичерпуються всі спроможності ОПК, які є в наявності.
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