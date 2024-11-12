ППО для культури, відбудова та європейська інтеграція: форум Via Carpatia розпочався в Києві

Від початку створення, із 2018-го року Via Carpatia відбувалася у серці Гуцульщини – Верховині та Криворівні, а також у Львові та Івано-Франківську. Цього року захід вперше відбувається у столиці.

Микола Княжицький, народний депутат України та засновник ГО “Всеукраїнський демократичний форум”, пояснив, що нині столиця – найбільше місце сили для Українців: “Ми задумували цей форум як Форум Центральної і Східної Європи, що долучатиме Україну до Європейського Союзу та НАТО, стане місцем діалогу між українськими та європейськими політиками і відкриттям найкращих зразків української культури. Перші роки форум відбувався в місцях сили — Верховині та Криворівні, де традиційно надихалися як представники культури, так і політичної думки. Сьогодні ми в Києві, бо це - нове місце сили. Київ — столиця держави, яка бореться з варварством, захищаючи не тільки Україну, а й Європу та світ. Це велике диво, що ми тут, у Києві, і що наші воїни стоять на фронті, захищаючи цінності цивілізації”.

Організатори акцентують, що Via Carpatia 2024 є знаковою прем’єрою для української столиці із сильним культурним меседжем: необхідність спільнодії вільних людей та народів у протистоянні будь-яким проявам агресії російської імперії.

Павел Коваль, польський політик, голова Комітету закордонних справ Сейму Республіки Польща та голова Ради з питань співпраці з Україною, привітав учасників Форуму онлайн і зосередився на питанні відновлення України. Він підкреслив, що відбудова - це не лише про відновлення зруйнованих об"єктів. Це - про модернізаційні зміни в Україні, енергетичну трансформацію та пришвидшення інтеграції в ЄС. Адже відновлення - не тільки українська справа, а процес, який політично змінить цілу Ценральну Європу.

За його словами, потрібно напрацювати план польсько-український план, підключити до нього представників Словакії, Румунії, Молдови. "Потрібно мислити про відбудову в категоріях цілого регіону, в синергії між нашими державами”, – сказав він.

Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду “Відродження”, наголосив на необхідності існування для України певного периметру - безпекового, культурного, цивілізаційного. “Без культурного периметру не буде справжньої безпеки. Якщо ми не всередині периметру, ми в сірій зоні. Те саме і щодо безпекиі”, - підкреслив він.

“Саме культура формує нашу ідентичність, яке є основою для закладення нашої безпеки. І всі питання відбудови, оборони , відродження взаємопо”язані із культурою. Це не наша війна з росією, це війна усієї Європи. Важливо відновлювати, напрацювати нові вектори у всіх напрямках, щоб закласти світле щасливе майбутнє розвитку не тільки України, але і всієї Європи”, – сказала під час відкриття Форуму Тетяна Попова, заступниця директора Українського інституту книги.

"Сьогодні, під час війни, коли ворог заходить на наші території й першим ділом нищить наші архіви та історичні пам'ятки, ми розуміємо, що Україні давно потрібна своєрідна ППО для культури. Це мала би бути система захисту, яка б існувала ще з 90-х років, а може навіть із шістнадцятого століття, щоб охороняти нашу культурну спадщину. Однак такої ППО не було. Сьогодні особливо важливі діалоги про наше входження до спільного простору Східної та Центральної Європи, але не менш важливо пам'ятати, що війна зближує нас, допомагає Україні збиратися в одне ціле. Це наше духовне єднання, яке, як і єднання на фронті, допоможе Україні вистояти", – зауважив поет і видавець Іван Малкович.

12 листопада в межах Форуму обоговорять роль Карпат як культурного шелтера та осмисленню феномену культурного розвитку й громадянської спільнодії часів брутальної війни. Серед тем для обговорення: сильні сторони, історії успіху Гуцульщини і чим її досвід може бути корисним для інших етнорегіонів України; джерела збереження української культури, Карпати як своєрідний шелтер української ідентичності.

В межах Форуму відбудеться “Українсько-польська зустріч”, ініційована співголовами депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Миколою Княжицьким, Артемом Ковальовим та головою польсько-української парламентської групи Марціном Босацьким.

Також форум “Via Carpatia” привіз до столиці театральну прем’єру вистави “Дзяди” за твором Адама Міцкевича, який до сучасного контексту інтерпретовано польською режисеркою Майєю Клечевською та українським режисером Ростиславом Держипільським. Вистава вже визнана головною театральною подією 2023 року у Польщі та увійшла до короткого списку у номінації “За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм” Фестивалю-Премії “ГРА”-2024.

Фото: Кирило Авраменко