На Запоріжжі чоловік кинув гранату в жінку з дитиною: його відправили під варту

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Так, увечері 25 січня потерпіла жінка повідомила, що 57-річний родич, у якого вони з донькою тимчасово проживають, влаштував сварку й кинув до їхньої кімнати гранату. Через вибух вона отримала легкі тілесні ушкодження та контузію, дитина не постраждала.

"Поліцейські з’ясували, що потерпіла разом зі своєю 13-річною донькою через бойові дії вимушено покинула рідний дім на Донеччині й, поки чоловік воює на фронті, вона тимчасово мешкає в оселі його дядька", - йдеться у дописі.

Зазначається, що після вживання алкоголю господар будинку систематично конфліктував з родичками. Чергова сварка закінчилась тим, що він кинув у їхню кімнату гранату - боєприпас відкотився й вибухнув у дальній частині кімнати.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.