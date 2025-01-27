На Запоріжжі чоловік кинув гранату в жінку з дитиною: його відправили під варту
У Вільнянську Запорізької області чоловік під час сварки кинув гранату у бік жінки з дитиною. Правоохоронці затримали підозрюваного та відправили його під варту
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Так, увечері 25 січня потерпіла жінка повідомила, що 57-річний родич, у якого вони з донькою тимчасово проживають, влаштував сварку й кинув до їхньої кімнати гранату. Через вибух вона отримала легкі тілесні ушкодження та контузію, дитина не постраждала.
"Поліцейські з’ясували, що потерпіла разом зі своєю 13-річною донькою через бойові дії вимушено покинула рідний дім на Донеччині й, поки чоловік воює на фронті, вона тимчасово мешкає в оселі його дядька", - йдеться у дописі.
Зазначається, що після вживання алкоголю господар будинку систематично конфліктував з родичками. Чергова сварка закінчилась тим, що він кинув у їхню кімнату гранату - боєприпас відкотився й вибухнув у дальній частині кімнати.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- На Тернопільщині спецпризначенці знешкодили чоловіка, який погрожував рідним гранатою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.32
- EUR Купівля 43.69Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе