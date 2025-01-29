Демократи в Сенаті США заблокували проєкт республіканців про санкції проти посадовців МКС за ордер на арешт Нетаньягу

Про це повідомляє CNN.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун розкритикував дії суду перед голосуванням, заявивши, що встановлення "моральної еквівалентності" між ізраїльськими лідерами та ХАМАСом є неможливим.

Документ не набрав необхідних 60 голосів для схвалення, завершивши голосування з результатом 54 проти 45.

Лідер сенатської меншості Чак Шумер виступив перед голосуванням, заявивши, що законопроєкт є "погано підготовленим і дуже проблематичним". Він висловив обурення через небажання республіканців внести незначні правки, які могли б забезпечити підтримку демократів.

Рішення МКС, спрямоване на Нетаньягу, спричинило негативну реакцію як серед республіканців, так і серед демократів у Конгресі. Раніше у січні Палата представників схвалила аналогічний законопроєкт, підтримавши його 243 голосами проти 140, причому 45 демократів проголосували разом із республіканцями.