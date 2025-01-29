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Демократи в Сенаті США заблокували проєкт республіканців про санкції проти посадовців МКС за ордер на арешт Нетаньягу

Ксенія Золотова
29 січня, 2025 середа
01:48
Світ Сенат США

У вівторок, 28 січня, демократи в Сенаті США проголосували за скасування законопроєкту Республіканської партії про санкції щодо посадовців Міжнародного кримінального суду, які видали ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єра Беньяміна Нетаньягу

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун розкритикував дії суду перед голосуванням, заявивши, що встановлення "моральної еквівалентності" між ізраїльськими лідерами та ХАМАСом є неможливим.

Документ не набрав необхідних 60 голосів для схвалення, завершивши голосування з результатом 54 проти 45.

Лідер сенатської меншості Чак Шумер виступив перед голосуванням, заявивши, що законопроєкт є "погано підготовленим і дуже проблематичним". Він висловив обурення через небажання республіканців внести незначні правки, які могли б забезпечити підтримку демократів.

Рішення МКС, спрямоване на Нетаньягу, спричинило негативну реакцію як серед республіканців, так і серед демократів у Конгресі. Раніше у січні Палата представників схвалила аналогічний законопроєкт, підтримавши його 243 голосами проти 140, причому 45 демократів проголосували разом із республіканцями.

  • Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галланта. Їм закидають скоєння злочинів проти людяності під час проведення військової операції в Газі після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. МКС також видав ордер на арешт командувача бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа. У Нетаньягу ордери на арешт ізраїльських посадовців назвали "антисемітськими".
  •  Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ордери МКС на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.
  • Президент США Джо Байден назвав обурливими ордери Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньягу та Галланта і пообіцяв подальшу підтримку Ізраїлю.
  • Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що жодного представника Ізраїлю, який приїде на заходи до 80-ї річниці визволення в'язнів концтабору Аушвіц, не затримають попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу
  • 10 січня нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції щодо посадовців Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Теги:
Новини
Ізраїль
Кримінал
США
Війна в Ізраїлі
Беньямін Нетаньягу
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