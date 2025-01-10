Туск заявив, що Польща не затримуватиме Нетаньягу на заходах пам'яті жертв Голокосту, МКС прокоментував

Про це повідомляє польське видання PAP.

За словами Туска, уряд працював над гарантіями безпечного перебування всіх учасників пам'ятних заходів, зокрема представників Ізраїлю.

"З одного боку, у нас є вердикт Міжнародного суду, а з іншого боку, для мене з самого початку було очевидно, що прем'єрміністр Ізраїлю чи президент Ізраїлю чи будь-який інший представник держави Ізраїль повинні мати всі права та відчуття безпеки під час відвідин концтабору Аушвіц, особливо в річницю пам'яті жертв Голокосту. Тому я попросив міністра юстиції та міністра закордонних справ підготувати постанову", – сказав Туск.

Прем'єр зазначив, що за його даними, Ізраїль на пам'ятних заходах представлятиме міністр освіти, але наголосив, що в разі візиту Нетаньягу, ізраїльського прем'єра не затримуватимуть.

"Незалежно від того, чи буде це прем'єр-міністр, президент чи міністр освіти держави Ізраїль, як зараз заявлено, будь-хто, хто приїде на заходи в Аушвіці, матиме гарантовану безпеку і не буде затриманий. Я не можу уявити, щоб політичні лідери держави Ізраїль не змогли безпечно взяти участь у відзначенні річниці визволення в'язнів Аушвіцу, це абсолютно неприйнятно", - сказав Туск.

Канцелярія прем'єрміністра оприлюднила пресреліз із відповідною резолюцією.

"Уряд Польщі розглядає забезпечення безпечної участі лідерів Ізраїлю в урочистостях 27 січня 2025 року як частину вшанування єврейської нації, мільйони дочок і синів якої стали жертвами Голокосту, вчиненого Третім Рейхом", - йдеться в документі.

Водночас Туск наголосив, що Польща не прагне ігнорувати рішення міжнародних інстанцій.

"Це рішення стосується святкування річниці визволення Аушвіца. Для нас також дуже важливо, щоб Польща не була серед тих країн, які відкрито і демонстративно хочуть нехтувати рішеннями міжнародних трибуналів. Для нас першочерговим є міжнародний правопорядок, у тому числі повага до рішень міжнародних трибуналів", - сказав Туск.

Керівниця канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька повідомила, що Анджей Дуда попросив уряд забезпечити участь Нетаньягу у відзначенні 80-ї річниці визволення в'язнів Аушвіцу, якщо той висловить таке бажання.

Речник МКС Фаді ель-Абдалла коментарі кореспонденту Укрінформу заявив, що держави не можуть в односторонньому порядку визначати обґрунтованість правових рішень суду, а суперечки слід вирішувати в порядку, визначеному статутом.

"Суд покладається на держави у забезпеченні виконання своїх рішень. Це не лише юридичне зобов'язання перед судом відповідно до Римського статуту, а й перед іншими державами-учасницями. Якщо у держав виникають занепокоєння щодо співпраці з судом, вони можуть своєчасно та ефективно проконсультуватися з судом. Однак держави не можуть в односторонньому порядку визначати обґрунтованість правових рішень суду. Як зазначено в статті 119 Статуту, "будь-яка суперечка, що стосується судових функцій суду, вирішується за рішенням суду", - сказав речник МКС.