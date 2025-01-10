Палата представників США підтримала санкції проти МКС через ордер для Нетаньягу

Про це пише CNN.

За даними видання, переслідування Нетаньягу з боку МКС викликало негативну реакцію обох партій у Конгресі.

"Очікується, що Сенат своєю чергою також розгляне законопроєкт", - ідеться в публікації.

Зазначається, що в Конгресі зберігають широку двопартійну підтримку військової допомоги Ізраїлю.

"Контроль за виділенням американської допомоги Ізраїлю, який веде війну проти ХАМАСу, посилився із загостренням гуманітарної кризи в Газі. Це питання спричинило розбіжності, зокрема всередині Демократичній партії", - додає видання.