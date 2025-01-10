Палата представників США підтримала санкції проти МКС через ордер для Нетаньягу
Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції щодо посадовців Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу
Про це пише CNN.
За даними видання, переслідування Нетаньягу з боку МКС викликало негативну реакцію обох партій у Конгресі.
"Очікується, що Сенат своєю чергою також розгляне законопроєкт", - ідеться в публікації.
Зазначається, що в Конгресі зберігають широку двопартійну підтримку військової допомоги Ізраїлю.
"Контроль за виділенням американської допомоги Ізраїлю, який веде війну проти ХАМАСу, посилився із загостренням гуманітарної кризи в Газі. Це питання спричинило розбіжності, зокрема всередині Демократичній партії", - додає видання.
- Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галланта. Їм закидають скоєння злочинів проти людяності під час проведення військової операції в Газі після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. МКС також видав ордер на арешт командувача бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа. У Нетаньягу ордери на арешт ізраїльських посадовців назвали "антисемітськими".
- Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ордери МКС на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.
- Президент США Джо Байден назвав обурливими ордери Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньягу та Галланта і пообіцяв подальшу підтримку Ізраїлю.
- Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що жодного представника Ізраїлю, який приїде на заходи до 80-ї річниці визволення в'язнів концтабору Аушвіц, не затримають попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.2 Купівля 42.2Продаж 42.86
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе