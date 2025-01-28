НАБУ підтвердило реєстрацію провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою
Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт реєстрації провадження за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення злочину главою Міноборони Рустемом Умєровим за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України", - відповіли в НАБУ на запит інформагентства.
Водночас у бюро зауважили, що не можуть повідомити про те, що стало підставою для відкриття справи, які обставини вивчаються та чи має Умєров процесуальний статус у цій справі, з огляду на ч. 1 ст. 222 Кримінального процесуального кодексу (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування).
Що передувало
24 січня Рустем Умєров опублікував пост, у якому висловив незадоволення роботою Агенції оборонних закупівель. За його словами, під керівництвом Безрукової АОЗ не змогла вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.
Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу".
Міністр оборони відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували (Тараса Чмута і Юрія Джигиря).
Марина Безрукова заявила ввечері 24 січня, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель попри відмову Міністерства оборони України продовжувати з нею контракт.
Центр Протидії Корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину Рустемом Умєровим за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
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