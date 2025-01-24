Безрукова заявила, що залишається керівницею АОЗ попри заяву Міноборони про відмову продовжувати контракт
Марина Безрукова заявила ввечері 24 січня, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель попри відмову Міністерства оборони України продовжувати з нею контракт
Про це вона сказала в етері Суспільного.
За словами Безрукової, вона залишається керівницею АОЗ за законом, адже Наглядова рада прийняла одноголосне рішення про продовження з нею контракту, і цей проєкт рішення надсилали Міноборони.
"Всі документи належним чином оформлено. Тому моя позиція є незмінною: АОЗ функціонує у відповідності до законодавства і до потреб ЗСУ", - сказала вона.
Водночас Безрукова зазначила, що була шокована інформацією міністра оборони Рустема Умєрова про те, що контракт з нею не продовжуватимуть.
"Виглядає це як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству", - каже директорка АОЗ.
- 24 січня Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу".
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