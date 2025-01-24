Безрукова заявила, що залишається керівницею АОЗ попри заяву Міноборони про відмову продовжувати контракт

Про це вона сказала в етері Суспільного.

За словами Безрукової, вона залишається керівницею АОЗ за законом, адже Наглядова рада прийняла одноголосне рішення про продовження з нею контракту, і цей проєкт рішення надсилали Міноборони.

"Всі документи належним чином оформлено. Тому моя позиція є незмінною: АОЗ функціонує у відповідності до законодавства і до потреб ЗСУ", - сказала вона.

Водночас Безрукова зазначила, що була шокована інформацією міністра оборони Рустема Умєрова про те, що контракт з нею не продовжуватимуть.

"Виглядає це як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству", - каже директорка АОЗ.