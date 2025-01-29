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МЗС закликало українців у ДР Конго не виходити на вулиці через вуличні бої

Ксенія Золотова
29 січня, 2025 середа
01:10
Світ МЗС України

Міністерство закордонних справ України закликало своїх громадян у ДР Конго не покидати свого помешкання та мінімізувати пересування по вулицях до стабілізації безпекової ситуації

Зміст

Про це йдеться у заяві на сайті відомства.

У МЗС зауважили, що за заявами бойовиків проруандійського угруповання М23, вони частково захопили столицю пров. Північне Ківу - місто Гома. Станом на 28 січня продовжують точитися бої між М23 та збройними силами ДРК в межах містах.  

За даними міністерства, 28 січня у Кіншасі проходять масові мітинги на підтримку регулярних військ, які переросли в масові заворушення. Об’єктами нападу демонстрантів стали іноземні дипломатичні установи, водночас грабунків та руйнувань зазнали магазини та інші заклади. У МЗС наголосили, що є зафіксовані акти насильства щодо перехожих.

"Просимо всіх громадян України, які перебувають на території ДРК,  дотримуватись максимальних заходів безпеки. НЕ ПОКИДАТИ свого помешкання та мінімізувати пересування по вулицям до врегулювання ситуації", - закликали у відомстві. 

Там довели загальні рекомендації з безпеки, з огляду на поточну ситуацію в країні:

  • Не залишати місця помешкань без зайвої необхідності, не відвідувати публічні місця, місця загальних зборів, а також місця можливої присутності військових (місця стратегічного призначення: пункти зв’язку, місця зберігання зброї, порти, автостанції, лікарні).
  • Враховувати факт введення комендантської години (у разі введення або наявності такої), відстежувати час її початку та завершення та можливі зміни.
  • Не чинити опір військовим у разі затримання, не брати участь у масових демонстраціях, утримуватися від публічного висловлювання будь-яких політичних поглядів.
  • З’ясувати у компанії-роботодавця наявність планів щодо продовження/призупинення подальшої роботи, можливої евакуації.
  • Зробити запас питної води, продуктів харчування довготермінового зберігання, необхідних лікарських засобів (якщо це безпечно).
  • Підготуватись до можливих перебоїв у електропостачанні, каналах зв’язку, з огляду на це, відповідно інформувати своїх близьких щодо ситуації, що склалася.
  • У разі потреби допомоги в евакуації - повідомити посольство.

У МЗС також порекомендували відстежувати новини на сайті посольства України в ДРК та на інших інформаційних ресурсах посольства. Також просять інформувати про своє місцезнаходження консульський підрозділ посольства України в ДРК за електронною адресою: 

  • [email protected]
  • телефон гарячої лінії (+243) 82 000 7109 
  • whatsapp (+243) 830 980 594.

"Закликаємо усіх дбати у першу чергу про особисту безпеку та безпеку своїх близьких", - резюмували у повідомленні дипломати.

  • 27 січня, підтримувані Руандою повстанці M23 заявили, що захопили місто-мільйонник Гому – найбільше місто на сході ДР Конго.
Теги:
Новини
Україна
МЗС України
Африка
Військові новини
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