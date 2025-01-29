МЗС закликало українців у ДР Конго не виходити на вулиці через вуличні бої

Про це йдеться у заяві на сайті відомства.

У МЗС зауважили, що за заявами бойовиків проруандійського угруповання М23, вони частково захопили столицю пров. Північне Ківу - місто Гома. Станом на 28 січня продовжують точитися бої між М23 та збройними силами ДРК в межах містах.

За даними міністерства, 28 січня у Кіншасі проходять масові мітинги на підтримку регулярних військ, які переросли в масові заворушення. Об’єктами нападу демонстрантів стали іноземні дипломатичні установи, водночас грабунків та руйнувань зазнали магазини та інші заклади. У МЗС наголосили, що є зафіксовані акти насильства щодо перехожих.

"Просимо всіх громадян України, які перебувають на території ДРК, дотримуватись максимальних заходів безпеки. НЕ ПОКИДАТИ свого помешкання та мінімізувати пересування по вулицям до врегулювання ситуації", - закликали у відомстві.

Там довели загальні рекомендації з безпеки, з огляду на поточну ситуацію в країні:

Не залишати місця помешкань без зайвої необхідності, не відвідувати публічні місця, місця загальних зборів, а також місця можливої присутності військових (місця стратегічного призначення: пункти зв’язку, місця зберігання зброї, порти, автостанції, лікарні).

Враховувати факт введення комендантської години (у разі введення або наявності такої), відстежувати час її початку та завершення та можливі зміни.

Не чинити опір військовим у разі затримання, не брати участь у масових демонстраціях, утримуватися від публічного висловлювання будь-яких політичних поглядів.

З’ясувати у компанії-роботодавця наявність планів щодо продовження/призупинення подальшої роботи, можливої евакуації.

Зробити запас питної води, продуктів харчування довготермінового зберігання, необхідних лікарських засобів (якщо це безпечно).

Підготуватись до можливих перебоїв у електропостачанні, каналах зв’язку, з огляду на це, відповідно інформувати своїх близьких щодо ситуації, що склалася.

У разі потреби допомоги в евакуації - повідомити посольство.

У МЗС також порекомендували відстежувати новини на сайті посольства України в ДРК та на інших інформаційних ресурсах посольства. Також просять інформувати про своє місцезнаходження консульський підрозділ посольства України в ДРК за електронною адресою:

[email protected],

телефон гарячої лінії (+243) 82 000 7109

whatsapp (+243) 830 980 594.

"Закликаємо усіх дбати у першу чергу про особисту безпеку та безпеку своїх близьких", - резюмували у повідомленні дипломати.