МЗС закликало українців у ДР Конго не виходити на вулиці через вуличні бої
Міністерство закордонних справ України закликало своїх громадян у ДР Конго не покидати свого помешкання та мінімізувати пересування по вулицях до стабілізації безпекової ситуації
Про це йдеться у заяві на сайті відомства.
У МЗС зауважили, що за заявами бойовиків проруандійського угруповання М23, вони частково захопили столицю пров. Північне Ківу - місто Гома. Станом на 28 січня продовжують точитися бої між М23 та збройними силами ДРК в межах містах.
За даними міністерства, 28 січня у Кіншасі проходять масові мітинги на підтримку регулярних військ, які переросли в масові заворушення. Об’єктами нападу демонстрантів стали іноземні дипломатичні установи, водночас грабунків та руйнувань зазнали магазини та інші заклади. У МЗС наголосили, що є зафіксовані акти насильства щодо перехожих.
"Просимо всіх громадян України, які перебувають на території ДРК, дотримуватись максимальних заходів безпеки. НЕ ПОКИДАТИ свого помешкання та мінімізувати пересування по вулицям до врегулювання ситуації", - закликали у відомстві.
Там довели загальні рекомендації з безпеки, з огляду на поточну ситуацію в країні:
- Не залишати місця помешкань без зайвої необхідності, не відвідувати публічні місця, місця загальних зборів, а також місця можливої присутності військових (місця стратегічного призначення: пункти зв’язку, місця зберігання зброї, порти, автостанції, лікарні).
- Враховувати факт введення комендантської години (у разі введення або наявності такої), відстежувати час її початку та завершення та можливі зміни.
- Не чинити опір військовим у разі затримання, не брати участь у масових демонстраціях, утримуватися від публічного висловлювання будь-яких політичних поглядів.
- З’ясувати у компанії-роботодавця наявність планів щодо продовження/призупинення подальшої роботи, можливої евакуації.
- Зробити запас питної води, продуктів харчування довготермінового зберігання, необхідних лікарських засобів (якщо це безпечно).
- Підготуватись до можливих перебоїв у електропостачанні, каналах зв’язку, з огляду на це, відповідно інформувати своїх близьких щодо ситуації, що склалася.
- У разі потреби допомоги в евакуації - повідомити посольство.
У МЗС також порекомендували відстежувати новини на сайті посольства України в ДРК та на інших інформаційних ресурсах посольства. Також просять інформувати про своє місцезнаходження консульський підрозділ посольства України в ДРК за електронною адресою:
- [email protected],
- телефон гарячої лінії (+243) 82 000 7109
- whatsapp (+243) 830 980 594.
"Закликаємо усіх дбати у першу чергу про особисту безпеку та безпеку своїх близьких", - резюмували у повідомленні дипломати.
- 27 січня, підтримувані Руандою повстанці M23 заявили, що захопили місто-мільйонник Гому – найбільше місто на сході ДР Конго.
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