Із війною поточної інтенсивності запасу міцності у росіян залишилося на рік, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Євген Дикий вважає, що запасу міцності росіян стане на рік інтенсивної війни. Він припускає, що за рік окупаційна армія втратить боєздатність, і може статися колапс економіки.

"А далі в них (росіян, - ред.) закінчується “залізо”, причому там можна розповідати, яке саме “залізо” в якій послідовності. Оце те вже, що я сам калькулятором, що називається, рахував. Але якщо коротко, у багатьох критичних видах “заліза” в них закінчується запас восени цього року. От по людях ще ні, людей вистачить до наступного року, але з поповненням вже теж величезна проблема. Тобто насправді вони реально здатні вести війну такої інтенсивності ще рік, а далі в них і колапс економіки, і армія сиплеться, втрачає боєздатність", - вважає екскомандир взводу батальйону "Айдар".

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