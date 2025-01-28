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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Із війною поточної інтенсивності запасу міцності у росіян залишилося на рік, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
Ексклюзив

Із війною поточної інтенсивності запасу міцності у росіян залишилося на рік, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий

Марина Клюєва
28 січня, 2025 вiвторок
21:52
Війна з Росією окупанти, оркі, російські солдати

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що у росіян восени цього року закінчуватиметься запас багатьох критичних видів заліза

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Євген Дикий вважає, що запасу міцності росіян стане на рік інтенсивної війни. Він припускає, що за рік окупаційна армія втратить боєздатність, і може статися колапс економіки.

"А далі в них (росіян, - ред.) закінчується “залізо”, причому там можна розповідати, яке саме “залізо” в якій послідовності. Оце те вже, що я сам калькулятором, що називається, рахував. Але якщо коротко, у багатьох критичних видах “заліза” в них закінчується запас восени цього року. От по людях ще ні, людей вистачить до наступного року, але з поповненням вже теж величезна проблема. Тобто насправді вони реально здатні вести війну такої інтенсивності ще рік, а далі в них і колапс економіки, і армія сиплеться, втрачає боєздатність", - вважає екскомандир взводу батальйону "Айдар".

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  • 31 грудня 2024 року повідомлялось, що, за словами очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія ще здатна продовжувати війну проти України в тих обсягах, в яких воює зараз.
Теги:
Новини
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Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
Економіка
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