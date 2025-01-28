У Міноборони розповіли, хто з військових не може повернутися на службу після СЗЧ за спрощеним алгоритмом

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з повідомленням, військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ. Після подачі рапорту в застосунку Армія+ та прикріплення рекомендаційного листа від частини, яка потребує військового, поновлення на службі відбувається протягом трьох днів.

Однак військові, які здійснили своє перше СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом. Вони повинні пройти через загальну процедуру, яка включає:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі;

проведення розслідування кримінального провадження;

винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

"І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ", - зазначили у Міноборони.

"Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримують", - уточнили у відомстві.