Творці фільму про журналіста й військового Олександра Махова оголосили збір коштів на завершення виробництва
Через заморозку фінансування USAID зупинено виробництво документальної стрічки про загиблого українського воїна та журналіста Олександра Махова
Про це повідомила журналістка, військова й колишня наречена Махова Анастасія Блищик в instagram.
"Це надважливо для воїнів 95 бригади ДШВ та усіх, хто вірив у цей фільм та поважав Сашка. У кінострічці "Журналіст" ви мали знайти відповіді на усі питання та почути деталі битви за Довгеньке, що під Ізюмом", - написала вона.
Блищик пояснила, що через відміну співпраці з USAID неможливо закрити пост фільму та випустити його в прокат, відправити його на міжнародні та українські кінофестивалі.
"Тобто 1,5 роки роботи: відряджень, поїздок на фронт, час побратимів Сашка, архів, який знімав Махов – може бути марними, бо фізично ніяк не зможемо вивести самостійно кіно, щоб ви змогли його побачити", - зазначає військова.
Журналістка просить підтримати команду Felix Production, аби завершити роботу над документальною стрічкою.
"Щоб завершити кіно — нам потрібні кошти. Усіх донейтерів ми обовʼязково вкажемо в титрах та зробимо цей документальний фільм в памʼять про Олександра Махова народним", - наголосила Блищик.
Реквізити:
- ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
- Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
- Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
- 26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
- Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні.
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