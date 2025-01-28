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Головна Суспільство Творці фільму про журналіста й військового Олександра Махова оголосили збір коштів на завершення виробництва

Творці фільму про журналіста й військового Олександра Махова оголосили збір коштів на завершення виробництва

Дар'я Куркіна
28 січня, 2025 вiвторок
22:50
Суспільство Олександр Махов

Через заморозку фінансування USAID зупинено виробництво документальної стрічки про загиблого українського воїна та журналіста Олександра Махова

Зміст

Про це повідомила журналістка, військова й колишня наречена Махова Анастасія Блищик в instagram.

"Це надважливо для воїнів 95 бригади ДШВ та усіх, хто вірив у цей фільм та поважав Сашка. У кінострічці "Журналіст" ви мали знайти відповіді на усі питання та почути деталі битви за Довгеньке, що під Ізюмом", - написала вона.

Блищик пояснила, що через відміну співпраці з USAID неможливо закрити пост фільму та випустити його в прокат, відправити його на міжнародні та українські кінофестивалі.

"Тобто 1,5 роки роботи: відряджень, поїздок на фронт, час побратимів Сашка, архів, який знімав Махов – може бути марними, бо фізично ніяк не зможемо вивести самостійно кіно, щоб ви змогли його побачити", - зазначає військова.

Журналістка просить підтримати команду Felix Production, аби завершити роботу над документальною стрічкою.

"Щоб завершити кіно — нам потрібні кошти. Усіх донейтерів ми обовʼязково вкажемо в титрах та зробимо цей документальний фільм в памʼять про Олександра Махова народним", - наголосила Блищик.

Реквізити:

Найменування отримувача: ГО ЛИС ПОДІЛЬСЬКИЙ
Код отримувача: 45291388
Рахунок отримувача: UA053052990000026000025023010
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
 
 
4441111121538411
 
Призначення платежу : благодійна допомога на фільм "Журналіст"
  • ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
  • Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
  • Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
  • 26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
  • Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні.
Теги:
Новини
Культура
Кіно
Україна
журналісти
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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