Творці фільму про журналіста й військового Олександра Махова оголосили збір коштів на завершення виробництва

Про це повідомила журналістка, військова й колишня наречена Махова Анастасія Блищик в instagram.

"Це надважливо для воїнів 95 бригади ДШВ та усіх, хто вірив у цей фільм та поважав Сашка. У кінострічці "Журналіст" ви мали знайти відповіді на усі питання та почути деталі битви за Довгеньке, що під Ізюмом", - написала вона.

Блищик пояснила, що через відміну співпраці з USAID неможливо закрити пост фільму та випустити його в прокат, відправити його на міжнародні та українські кінофестивалі.

"Тобто 1,5 роки роботи: відряджень, поїздок на фронт, час побратимів Сашка, архів, який знімав Махов – може бути марними, бо фізично ніяк не зможемо вивести самостійно кіно, щоб ви змогли його побачити", - зазначає військова.

Журналістка просить підтримати команду Felix Production, аби завершити роботу над документальною стрічкою.

"Щоб завершити кіно — нам потрібні кошти. Усіх донейтерів ми обовʼязково вкажемо в титрах та зробимо цей документальний фільм в памʼять про Олександра Махова народним", - наголосила Блищик.

Реквізити:

Найменування отримувача: ГО ЛИС ПОДІЛЬСЬКИЙ

Код отримувача: 45291388

Рахунок отримувача: UA053052990000026000025023010

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

4441111121538411

Призначення платежу : благодійна допомога на фільм "Журналіст"