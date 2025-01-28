Роман Куркова "Закон равлика" вийшов іспанською мовою
Роман українського письменника Андрія Куркова "Закон равлика", що є продовженням роману "Пікнік на льоду", видало іспанське видавництво Blackie Books
Про це письменник повідомив на facebook.
"Зустрічайте іспанське видання роману "Закон равлика"! Іноді дорога до іноземного читача забирає більш як 20 років!", - написав Андрій Курков.
Уперше "Закон равлика" вийшов у 2005 році російською мовою. Українською роман переклав Лесь Герасимчук. Він вийшов у 2017 році у видавництві "Фоліо".
Наразі роман Куркова іспанською мовою можна придбати в Іспанії та в Латинській Америці, а також замовити через іспанський Amazon.
У романі продовжується розпочата в романі "Пікнік на льоду" історія журналіста Віктора Золотарьова. Тікаючи від мафії на станцію Фарадей в Антарктиді, Віктор проводить деякий час на полярній дослідницькій станції, а згодом повертається до Києва під новим ім'ям. В Україні він починає працювати над виборчою кампанією боса мафії. Натомість йому дають інформацію про місцеперебування його домашнього пінгвіна Міші, який, як кажуть, мешкає в зоопарку в Чечні.
"Після "Смерті з пінгвіном" (в українському перекладі роман отримав назву "Пікнік на льоду", - ред.) Курков відправляє нас до абсурдної одіссеї серед сиріт, банкірів та вбивць, і нагадує нам, що коли все виходить з-під контролю, найкраще — дозволити собі проживати те, що приготувала для вас доля", - йдеться в описі на сайті видавництва Blackie Books.
У коментарі "Детектору медіа" Андрій Курков розповів, що перше іспанське видання "Пікніка на льоду" з'явилося ще у 2000 році, відтоді перший роман багато разів перевидавався під різними обкладинками. Продовження вирішили видати лише зараз. Письменник припускає, що це може бути пов'язано зі зростанням його спільноти читачів в іспанськомовному світі за цей період.
Курков відзначив, що у книжки "Закон равлика" — "своя доля в кожній країні". Перший роман переклали 45 мовами, а його продовження можна прочитати вдвічі меншою кількістю мов.
"Причин дві — дуже гарна і яскрава (з погляду видавців) кінцівка першого роману. Тобто історія здається закінченою, попри те, що невідомо що буде з головними героями роману далі. Друга причина — інша, більш пришвидшена динаміка сюжету другого роману, вдвічі більший обсяг", — додав Курков.
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