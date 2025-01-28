Роман Куркова "Закон равлика" вийшов іспанською мовою

Про це письменник повідомив на facebook.

"Зустрічайте іспанське видання роману "Закон равлика"! Іноді дорога до іноземного читача забирає більш як 20 років!", - написав Андрій Курков.

Уперше "Закон равлика" вийшов у 2005 році російською мовою. Українською роман переклав Лесь Герасимчук. Він вийшов у 2017 році у видавництві "Фоліо".

Наразі роман Куркова іспанською мовою можна придбати в Іспанії та в Латинській Америці, а також замовити через іспанський Amazon.

У романі продовжується розпочата в романі "Пікнік на льоду" історія журналіста Віктора Золотарьова. Тікаючи від мафії на станцію Фарадей в Антарктиді, Віктор проводить деякий час на полярній дослідницькій станції, а згодом повертається до Києва під новим ім'ям. В Україні він починає працювати над виборчою кампанією боса мафії. Натомість йому дають інформацію про місцеперебування його домашнього пінгвіна Міші, який, як кажуть, мешкає в зоопарку в Чечні.

"Після "Смерті з пінгвіном" (в українському перекладі роман отримав назву "Пікнік на льоду", - ред.) Курков відправляє нас до абсурдної одіссеї серед сиріт, банкірів та вбивць, і нагадує нам, що коли все виходить з-під контролю, найкраще — дозволити собі проживати те, що приготувала для вас доля", - йдеться в описі на сайті видавництва Blackie Books.

У коментарі "Детектору медіа" Андрій Курков розповів, що перше іспанське видання "Пікніка на льоду" з'явилося ще у 2000 році, відтоді перший роман багато разів перевидавався під різними обкладинками. Продовження вирішили видати лише зараз. Письменник припускає, що це може бути пов'язано зі зростанням його спільноти читачів в іспанськомовному світі за цей період.

Курков відзначив, що у книжки "Закон равлика" — "своя доля в кожній країні". Перший роман переклали 45 мовами, а його продовження можна прочитати вдвічі меншою кількістю мов.

"Причин дві — дуже гарна і яскрава (з погляду видавців) кінцівка першого роману. Тобто історія здається закінченою, попри те, що невідомо що буде з головними героями роману далі. Друга причина — інша, більш пришвидшена динаміка сюжету другого роману, вдвічі більший обсяг", — додав Курков.



