Український репер Тур записав трек на вірш "Пророцтво" Дмитра Павличка
Український репер Тур, який є військовослужбовцем та учасником об’єднання "Культурний десант", випустив трек та відеокліп на вірш "Пророцтво" Дмитра Павличка, написаний у 1991 році
Відеороботу вже можна переглянути на YouTube-каналі CulturalForcesMusic.
Кліп присвячено загиблим українським митцям, які зі зброєю в руках боронили Україну.
У відеороботі з’являються їхні портрети у вигляді муралів, що символізує вічну пам’ять про тих, хто віддав життя за свободу.
Фотоматеріали для створення кліпу надала Платформа пам’яті "Меморіал", що допомогло команді максимально достовірно передати образи полеглих захисників.
"Вірш – справді пророцтво. Дмитро Васильович звертався до мого покоління, але, на жаль, це послання багато хто не почув. Я хочу донести його до молодшого покоління через сучасний музичний жанр. Адже наша боротьба триває не три роки і навіть не десять. Це історія, яка була, є і буде. Я був вражений, коли дізнався, що цей вірш написаний у 1991 році. Переконаний, що його має знати кожен", - поділився Тур.
Автором музики став Олег Федосов, за аранжування та мастеринг відповідав Олег Федосов, а музичним продюсером є Олександр Чемеров.
Для довідки. "Культурний десант" – це об'єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, які займаються морально-психологічним забезпеченням бійців Сил оборони. Кожного місяця мобільні групи, до складу яких входять музиканти, поети, актори та інші артисти, дають до 200 виступів на різних ділянках фронту, а також у військових шпиталях, реабілітаційних центрах тощо.
- Співак і військовий Олександр Буліч, відомий під сценічним псевдонімом Sasha Boole, у рамках ініціативи "Фронтова студія" від "Культурного десанту" презентував іронічну пісню про світ на порозі ядерної війни.
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