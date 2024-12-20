Музикант і військовий Sasha Boole випустив кліп на пісню "Іран збагачує уран" для "Культурного десанту"

Про це повідомили у "Культурному десанті".

"Культурний десант" створив проєкт "Фронтова студія", який допомагає у записі й промоції пісень, створених безпосередніми учасниками російсько-української війни. Одним з артистів, які взяли участь у "Фронтовій студії", став автор і виконавець Олександр Буліч, відомий під сценічним псевдонімом Sasha Boole.

У цивільному житті він композитор, співак, письменник. З початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних Сил України, проходив службу у 22-му окремому стрілецькому батальйоні, пізніше почав співпрацю з "Культурним десантом" та їздив із концертами на передову.

20 грудня вийшов анімаційний кліп на пісню "Іран збагачує уран". Це злободенна та іронічна композиція про світ на порозі ядерної війни. Як зазначається в описі, зростає міжнародна напруга, на карті виникають усе нові й нові гарячі точки – в такій ситуації лише питання часу, коли людство порине в ядерний апокаліпсис.

"Я 15 хвилин почитав новини, і народилась пісня. Це тривожна тенденція. Хотілося б після прочитання новин писати пісні про любов до життя, але такі вже часи", – поділився Sasha Boole.

Sasha Boole зазначає, що без гумору на війні дуже важко.

"Хто був на війні, погодиться, що без нього ніяк. А оскільки життя в нас буремне, то здебільшого це чорний гумор", - додав музикант.

Режисером анімації став Клим Климчук, автором сценарію - Андрій Клименко, а ілюстраторами Дмитро Дудко, Дмитро Басов, Вікторія Калашник.