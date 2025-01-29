Воротар "Динамо" Бущан перейшов у саудівський "Аль-Шабаб"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Голкіпер Георгій Бущан вже пройшов медогляд в Ер-Ріяді, узгодив деталі особистого контракту та підписав угоду на 2,5 роки. За інформацією Transfermarkt, "Динамо" отримало за трансфер 3 млн євро.

30-річний воротар всю професійну кар’єру провів у київському "Динамо". У складі киян вигравав УПЛ, двічі Кубок України та тричі Суперкубок, грав у Лізі чемпіонів, Лізі Європи.

"Дякуємо Георгію за час, проведений у клубі, важливий внесок у перемоги "Динамо" та високий рівень професіоналізму. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових здобутків та досягнень з новою командою", - йдеться у заяві пресслужби "Динамо".

У цьому сезоні Георгій Бущан провів за "Динамо" 27 матчів, пропустив 30 голів, а у 9 зустрічах відіграв на нуль. Київська команда лідирує в УПЛ, але займає останнє місце в Лізі Європи.

Після 16 турів "Аль-Шабаб" іде на 6-й позиції в чемпіонаті Саудівської Аравії.