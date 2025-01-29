Клуб АПЛ і "Динамо" ведуть переговори про трансфер футболіста збірної України

Про це повідомляє журналіст talkSPORT Алекс Крук.

За інформацією джерела, "Вулвергемптон" зацікавлений у купівлі 23-річного Володимира Бражка з "Динамо". Фінансові умови потенційної угоди поки не розголошують. Transfermarkt оцінює опорного півзахисника у 9 млн євро.

У цьому сезоні Бражко відзначився 4 голами та 3 асистами у 25 матчах за "Динамо". Його контракт з киянами розрахований до літа 2028 року.

У турнірній таблиці АПЛ "Вулвз" йде 18-м, у команди 16 балів.