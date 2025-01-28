Воротар "Динамо" покинув Україну заради трансферу в Саудівську Аравію
У вівторок, 28 січня, стало відомо, що український воротар Георгій Бущан прибув до Саудівської Аравії
Вболівальники зафіксували прибуття Георгія Бущана до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду.
Найближчим часом 30-річний український воротар пройде медобстеження та підпише контракт із місцевим "Аль-Шабабом".
- У цьому сезоні Георгій Бущан провів за "Динамо" 27 матчів, пропустив 30 голів, а у 9 зустрічах відіграв на нуль. Київська команда лідирує в УПЛ, але займає останнє місце в Лізі Європи.
- Після 16 турів "Аль-Шабаб" іде на 6-й позиції в чемпіонаті Саудівської Аравії.
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