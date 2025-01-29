Росіяни вранці атакували Антонівку на Херсонщині: загинув чоловік
Російська армія вранці середи, 29 січня, атакувала з дрона Антонівку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Так, близько 8:00 російські окупанти з дрона атакували Антонівку, внаслідок чого 52-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.
- Армія РФ у вівторок, 28 січня, атакувала Антонівку Херсонської області, унаслідок чого загинув чоловік і зазнала поранень жінка.
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