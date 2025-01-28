РФ вдарила по Антонівці на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку

Про це повідомили у Херсонський ОВА.

Вказано, що окупанти атакували Антонівку з БПЛА близько 11:20. Внаслідок російського удару постраждала 57-річна жінка: вона дістала вибухову травму, уламкові поранення ноги та плеча. Її доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що також в Антонівці через росіян загинув місцевий житель.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 49-річний чоловік. Мої співчуття рідним вбитого", - написав він.