РФ вдарила по Антонівці на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
Російська терористична армія у вівторок, 28 січня, атакувала Антонівку Херсонської області, унаслідок чого загинув чоловік і зазнала поранень жінка
Про це повідомили у Херсонський ОВА.
Вказано, що окупанти атакували Антонівку з БПЛА близько 11:20. Внаслідок російського удару постраждала 57-річна жінка: вона дістала вибухову травму, уламкові поранення ноги та плеча. Її доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що також в Антонівці через росіян загинув місцевий житель.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 49-річний чоловік. Мої співчуття рідним вбитого", - написав він.
- На Херсонщині протягом минулої доби 27 січня через російські обстріли загинули дві людини, ще двоє дістали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.86 Купівля 41.86Продаж 42.35
- EUR Купівля 43.74Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе