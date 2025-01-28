На Херсонщині за добу від ворожих атак загинули 2 людини, ще двоє отримали поранення

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Новокаїри, Тягинка, Червоний Маяк, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Зеленівка, Новодмитрівка, Томина Балка, Велетенське, Кізомис, Новоберислав, Українка, Микільське, Антонівка, Придніпровське, Молодіжне, Садове, Милове, Новорайськ, Монастирське, Бургунка, Веселе, Дудчани, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Софіївка, Токарівка та Херсон.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Крім того, окупанти понівечили гараж, складське приміщення та сільгосптехніку.

За словами Прокудіна, через російську агресію дві людини загинули, ще двоє – дістали поранення.