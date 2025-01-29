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Данський євродепутат вважає, що Гренландія має вступити до ЄС

Дар'я Куркіна
29 січня, 2025 середа
19:54
Світ прапор, Євросоюз

Депутат Європейського парламенту від Данії Мортен Льоккегорд висловився, що Гренландії слід розглянути можливість вступу до ЄС для "захисту" на тлі заяв президента США Дональда Трампа захопити острів

Зміст

Про це пише Politico.

Льоккегорд підкреслив, що майбутнє Гренландії залежить від його населення, однак, на його думку, настав час для "якогось нового мислення".

"Ми живемо у світі, де незалежно від того, наскільки незалежними ви хочете бути, ви повинні бути членом альянсів. І, на мою думку, ЄС - найкращий альянс, до якого ви можете вступити. Це стосується Данії, це стосується Гренландії", - заявив він.

За словами євродепутата, приєднання острова до Європейського Союзу забезпечить йому захист.

Видання зазначає, що самокерована данська територія Гренландія у 1892 році проголосувала за вихід з Європейських спільнот, попередника ЄС, і через три роки офіційно покинула блок. Однак більшість громадян острова, 60 тис., є данцями, а отже - громадянами ЄС.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

13 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією Трампа. 

15 січня, прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен поспілкувалася телефоном із Трампом. Він під час розмови висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.

Данія 27 січня оголосила про посилення оборонної присутності в Арктиці й Північній Атлантиці: уряд країни уклав першу проміжну угоду у співпраці з Фарерськими островами та Гренландією.

Згодом стало відомо, що Франція почала обговорювати з Данією відправку своїх військ до Гренландії на тлі погроз Трампа щодо захоплення острова.

Станом на 29 січня опитування громадської думки в Гренландії показало, що 85% гренландців не підтримують ідею встановлення контролю США над їхньою територією.

Теги:
Новини
ЄС
Данія
Дональд Трамп
США
Гренландія
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