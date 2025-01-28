Каллас та новий держсекретар США Рубіо обговорили телефоном війну РФ проти України
Голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас провела телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо 28 січня
Про це Каллас повідомила у соцмережі Х.
За її словами, під час розмови були порушені "глобальні проблеми, де ЄС і США мають однакові інтереси", зокрема - війну РФ проти України.
"Ми обговорили глобальні проблеми, де ЄС та США мають однакові інтереси, включаючи війну Росії в Україні, зловмисний вплив Ірану та виклики, які ставить Китай. ЄС та США завжди сильніші разом. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами найближчим часом", - написала глава європейської дипломатії.
- 22 січня генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем США Марко Рубіо й згадав про Україну.
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