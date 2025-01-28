Каллас та новий держсекретар США Рубіо обговорили телефоном війну РФ проти України

Про це Каллас повідомила у соцмережі Х.

За її словами, під час розмови були порушені "глобальні проблеми, де ЄС і США мають однакові інтереси", зокрема - війну РФ проти України.

"Ми обговорили глобальні проблеми, де ЄС та США мають однакові інтереси, включаючи війну Росії в Україні, зловмисний вплив Ірану та виклики, які ставить Китай. ЄС та США завжди сильніші разом. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами найближчим часом", - написала глава європейської дипломатії.

Good call with @SecRubio.



We discussed global issues where the EU and US have the same interests, including Russia’s war in Ukraine, Iran’s malign influence and challenges posed by China.



The EU and US are always stronger together.



Looking forward to meeting you soon. pic.twitter.com/leKEB81SUT — Kaja Kallas (@kajakallas) January 28, 2025