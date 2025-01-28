НАТО й Данія погодилися щодо необхідності посилення оборони в Арктиці, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власне джерело.

"Вони погодилися, що в цих зусиллях всі союзники відіграють певну роль", - сказав співрозмовник інформаційного агентства.

Водночас Фредеріксен після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном також заявила, що політичні лідери в Європі та за її межами повністю підтримали принцип збереження поваги до міжнародних кордонів, посилаючись на ситуацію стосовно Гренландії.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

13 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією Трампа.

15 січня, прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен поспілкувалася телефоном із Трампом. Він під час розмови висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.

Данія 27 січня оголосила про посилення оборонної присутності в Арктиці й Північній Атлантиці: уряд країни уклав першу проміжну угоду у співпраці з Фарерськими островами та Гренландією.

Згодом стало відомо, що Франція почала обговорювати з Данією відправку своїх військ до Гренландії на тлі погроз Трампа щодо захоплення острова.