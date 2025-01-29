Шольц розкритикував пропозицію Трампа щодо переселення палестинців із Гази

Про це повідомляє Reuters.

"Будь-які плани переселення, ідея про те, що громадяни Гази будуть вислані звідти до Єгипту чи Йорданії, є неприйнятними", — сказав Шольц.

Він підтвердив свою підтримку рішення про створення двох держав, за якого ізраїльтяни та палестинці мирно живуть пліч-о-пліч, додавши, що має бути зрозуміло, що палестинська влада візьме на себе відповідальність за Газу.

"Крихку надію на мир, який зараз можливий, не можна змарнувати", — сказав Шольц, говорячи про нещодавню угоду про припинення вогню, додавши, що миру можна досягти, лише якщо люди в Газі зможуть сподіватися на самоврядне майбутнє.

У Йорданії вже проживає кілька мільйонів палестинців, а в Єгипті – десятки тисяч, і уряди обох країн відкинули ідею Трампа.