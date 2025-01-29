Шольц розкритикував пропозицію Трампа щодо переселення палестинців із Гази
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "неприйнятною" пропозицію президента США Дональда Трампа переселити палестинців із Гази до Йорданії та Єгипту
Про це повідомляє Reuters.
"Будь-які плани переселення, ідея про те, що громадяни Гази будуть вислані звідти до Єгипту чи Йорданії, є неприйнятними", — сказав Шольц.
Він підтвердив свою підтримку рішення про створення двох держав, за якого ізраїльтяни та палестинці мирно живуть пліч-о-пліч, додавши, що має бути зрозуміло, що палестинська влада візьме на себе відповідальність за Газу.
"Крихку надію на мир, який зараз можливий, не можна змарнувати", — сказав Шольц, говорячи про нещодавню угоду про припинення вогню, додавши, що миру можна досягти, лише якщо люди в Газі зможуть сподіватися на самоврядне майбутнє.
У Йорданії вже проживає кілька мільйонів палестинців, а в Єгипті – десятки тисяч, і уряди обох країн відкинули ідею Трампа.
- Десятки тисяч переміщених палестинців почали повертатися у північні райони Гази, що найбільше постраждали внаслідок бомбардувань.
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